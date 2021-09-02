В ходе конкурса «Кубок моря» выполнены артиллерийские стрельбы по воздушным целям (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ходе конкурса «Кубок моря» экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Казахстана и Ирана выполнили упражнение «Артиллерийская стрельба по воздушной цели».

Как передает в четверг Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, на этом этапе командам было поручено уничтожить воздушную цель артиллерийским огнем после сброса на корабль авиабомбы с самолета условного противника.

Военные моряки высокопрофессионально выполнили поставленные задачи.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)