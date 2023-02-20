Французы запустили кампанию помощи Армении, а на постере разместили фото азербайджанского бойца

БАКУ/Trend/ - Трое вышедших в тираж французских кинофункционеров, на службе армянской пропаганде, запустили кампанию по сбору средств для создания фильма про армян. Люди "искусства" заявляют - Армении якобы угрожает опасность, и отмечают сверхважность и срочность создания такого фильма.

Как сообщает Trend, самое забавное в том, что французы, ратующие за армян больше, чем сами армяне, в пылу антиазербайджанской истерии использовали для постера своей кампании фотографию азербайджанского артиллериста Вусала Шахкеримова.

Участник Второй Карабахской войны, артиллерист Азербайджанской армии Вусал Шахкеримов прославился именно после этой фотографии, стал любимцем азербайджанской общественности и одним из символов победы в Отечественной войне.

Теперь же армянская пропаганда и ее французские "режиссеры" не придумали ничего лучше, чем выбрать фотографию азербайджанского бойца для постера своей кампании. Нас уже трудно удивить плагиатом или очередной фальсификацией со стороны наших соседей, но они, надо отдать им должное, очень стараются. Даже сразу и не поймешь, чего тут больше - фальсификации или глупости. Вопрос риторический...