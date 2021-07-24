В Баку обсудили развитие женского предпринимательства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Очередной форум Общественного совета при Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана был посвящен теме «Женское предпринимательство: сегодняшняя ситуация и перспективы», сообщает Trend со ссылкой на агентство.

В форуме, прошедшем при поддержке агентства и в сотрудничестве с Ассоциацией развития женского предпринимательства в Азербайджане, приняли участие женщины - предприниматели, работающие в разных сферах экономики, и представители госструктур.

Председатель Общественного совета агентства Фархад Гарашов заявил, что форум организован в целях изучения существующей ситуации и предложений в сфере женского предпринимательства, определения шагов в соответствии с вызовами и трудностями.

Председатель правления агентства Орхан Мамедов подчеркнул, что в Азербайджане растет экономическая активность женщин. По его мнению, их широкое участие в бизнесе и занятость являются одними из приоритетов государственной политики.

«Развитие женского предпринимательства - одно из важных направлений в работе агентства. Анализ ситуации и итоги опросов показывают, что важно повышать знания и умения женщин - предпринимателей. Со второй половины 2021 года расширяется география деятельности Центров развития МСБ, что позволит привлечь к бизнес-тренингам женщин и в других регионах. Для упрощения выхода на рынки продаж агентство уделяет особое внимание участию женщин - предпринимателей в различных выставках. Также они могут расширить возможности продаж, пользуясь порталом kobmarket.az», - сказал Мамедов.

На мероприятии также выступили депутат Милли Меджлиса (парламент) Фатма Йылдырым и председатель Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане Сакина Бабаева.

Затем состоялся обмен мнениями по развитию женского предпринимательства в Азербайджане, были заслушаны предложения женщин - предпринимателей.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)