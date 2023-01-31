В Азербайджане планируется значительно расширить ирригационные поля - Замминистра

БАКУ /Trend/ - Производство конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции является приоритетом развития экономики Азербайджана.

Об этом сказал во вторник заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Сарван Джафаров в ходе Национального форума по аграрной консультации, передает Trend.

По его словам, рост сельскохозяйственной продукции по итогам 2022 года составил 27 процентов.

«Кроме того, ожидается расширить ирригационные поля с 50 до 200 гектаров. Мы придаем приоритетное значение развитию инноваций и применению технологий в секторе сельского хозяйства», - отметил он.

Джафаров отметил, что ведутся широкомасштабные работы по цифровизации госуслуг для фермеров.

«Их число на сегодняшний день превышает 600 тысяч. Они уже широко начали использовать ряд наших электронных услуг, в частности, услуги по страхованию», - заявил он.

Замминистра сообщил, что для достижения целей стратегии развития сельского хозяйства министерство тесно сотрудничает с ЕС и другими международными организациями.

«Со стороны ФАО мы реализуем проект по усилению консультации аграрной службы и услуг. В этом направлении совместные работы будут продолжены и в будущем», - добавил он.