Yelo Bank поддерживает развитие футбола в регионах!

Yelo Bank продолжает активное участие в проекте "Развиваем спорт в деревнях". На этот раз Банк оказал поддержку школьникам из Шамкира, Кедабека и Гёйгёля. В рамках данного проекта около 100 школьников продемонстрировали свои спортивные навыки в подаренных им Yelo формах. Также в мероприятии приняли участие дети шехидов и ветеранов Отечественной войны.

Уже почти два года Yelo Bank поддерживает этот проект, реализуемый совместно с Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (AFFA) и Федерацией молодежного и детского футбола.

Напомним, что ранее Банк подарил Yelo формы более чем 200 школьникам из сел Туркан, Cocuq Mərcanlı, а так же города Гянджи, Агдашского и Горанбойского районов. Планируется, что до конца этого года проект будет реализован также в других регионах.

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