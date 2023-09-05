Венгрия призывает ЕС поддержать расширение поставок газа из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС поддержать увеличение поставок газа из Азербайджана.

Об этом на своей странице в социальной сети "X" (Twitter) написал государственный секретарь Венгрии по общественной дипломатии и связям с общественностью Золтан Ковач, передает во вторник Trend.

"Министр иностранных дел Сийярто заявил, что Брюссель утратил свое право влиять на источники природного газа в Венгрии из-за своего отказа финансировать расширение энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул необходимость диверсификации источников энергии и важность начала поставок газа из Азербайджана. Он отметил недостаточный потенциал инфраструктуры Юго-Восточной Европы и призвал Европейский союз поддержать расширение поставок", - говорится в публикации.

Ковач также отметил, что министр иностранных дел Сийярто также обсудил важность экономических связей между Венгрией и Азербайджаном.

Напомним, что MVM CEEnergy - крупнейший венгерский оптовый трейдер природного газа и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписали контракт на продажу 100 миллионов кубометров газа, поставки которого начнутся в четвертом квартале 2023 года. SOCAR уже приступила к закачке первых 50 миллионов кубометров газа в хранилища Венгрии.