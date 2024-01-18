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Министр экономики Азербайджана провел встречу с представителем McKinsey & Company

Экономика Материалы 18 января 2024 09:49 (UTC +04:00)
Министр экономики Азербайджана провел встречу с представителем McKinsey & Company

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ/Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на полях Давосского всемирного экономического форума (ВЭФ) провел встречу с региональным управляющим партнером компании McKinsey & Company Озгуром Танрикулу, передает в четверг Trend со ссылкой на страницу главы минэкономики в соцсетях.

"Мы обсудили перспективы партнерских отношений, развитие направлений сотрудничества по бизнес-климату, человеческому капиталу на инновационной основе, говорили о перспективах цифровой трансформации", - сообщил Микаил Джаббаров.

Отметим, что в Азербайджане McKinsey реализует ряд проектов, в частности, с Центробанком по развитию финансового сектора страны, с SOCAR и т.д.

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