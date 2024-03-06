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Назван объем инвестиций в проекты с операторством bp в Азербайджане

Экономика Материалы 6 марта 2024 11:21 (UTC +04:00)
Назван объем инвестиций в проекты с операторством bp в Азербайджане

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ/Trend/ - В проекты с операторством bp в Азербайджане за 32 года деятельности было вложено суммарно 84 миллиарда долларов, сообщила в среду глава пресс-центра BP-Azerbaijan Тамам Баятлы в ходе общественного собрания для обсуждения предварительной версии документа Оценки воздействия на окружающую среду и социальную среду (ОВОСиСС) проекта СЭС "Шафаг".

"Компания bp и партнёры вложили в деятельность по проектам в Азербайджане за 32 года суммарно 84 миллиарда долларов", - отметила Баятлы.

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