Максим Решетников назвал главные темы переговоров в Баку

БАКУ /Trend/ - Мой визит в Азербайджан идет в развитие прошедшего на днях визита в Баку главы правительства РФ и в развитие его интенсивных переговоров с Президентом Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на брифинге в Баку сказал министр экономики Российской Федерации Максим Решетников.

"Уже сегодня мы провели обсуждения по нескольким направлениям в развитие договоренностей, достигнутых на состоявшейся на днях встрече Президента Азербайджана и премьер-министра РФ", - отметил он.

По словам Решетникова, в Баку он обсудил вопросы взаимных инвестиций, роста торговли.

"Наша торговля растет. Возникают определенные вопросы, которые мы систематически обсуждаем, снимаем ряд барьеров", - сказал российский министр.

Он отметил, что среди тем - эффективность развития транспортных коридоров, развитие туризма.

"Взаимные потоки туристов растут. Но нужен ряд шагов по их продвижению, решение вопросов с платежами, использование туристического потенциала Каспия. В целом, у нас поступательное развитие экономических отношений. Это драйвер для роста благосостояния наших народов", - отметил Решетников.