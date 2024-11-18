Заверши свои планы с кредитом от Yelo Bank!

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БАКУ /Trend/ - Yelo Bank готов поддержать твои планы
потребительским кредитом на сумму до 50 000 манатов с выгодными
условиями погашения до 59 месяцев. Если тебе нужны дополнительные
средства для предстоящих покупок на Черную пятницу или к Новому
году, Yelo Bank — твой надежный финансовый партнер.