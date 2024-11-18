В госбюджете Азербайджана предусмотрена цена на нефть в 70 долларов - министр (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - При составлении государственного бюджета на следующий год, согласно прогнозам Министерства экономики, рост валового внутреннего продукта составит 3.5 процента, а цена барреля нефти - 70 долларов США.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год" в Милли Меджлисе (парламент).

Министр подчеркнул, что обеспечение эффективного использования затрат является одним из вопросов, волнующих правительство.

Он отметил, что ответственность в этом вопросе лежит как на минфине, так и на отраслевых министерствах.

"Через правительство и Счетную палату должен быть обеспечен парламентский контроль", - добавил министр.

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