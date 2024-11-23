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Назван рост цен на жилье в Баку

Экономика Материалы 23 ноября 2024 16:13 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В прошлом месяце рост цен на рынке жилья в Баку продолжился.

Как сообщили в субботу Trend в Центре экономического и социального развития (CESD), в октябре цены на частные дома и земельные участки в Баку выросли на 1,7 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

По жилым домам, а также нежилым помещениям был зарегистрирован рост цен по сравнению с предыдущими месяцами. По нежилым помещениям фиксируется ежемесячный рост цен на 1,4 процента. По жилым домам цены выросли на 0, 6 процента.

Цены на аренду квартир выросли на 2,8%.

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