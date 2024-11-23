Назван рост цен на жилье в Баку

БАКУ /Trend/ - В прошлом месяце рост цен на рынке жилья в Баку продолжился.

Как сообщили в субботу Trend в Центре экономического и социального развития (CESD), в октябре цены на частные дома и земельные участки в Баку выросли на 1,7 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

По жилым домам, а также нежилым помещениям был зарегистрирован рост цен по сравнению с предыдущими месяцами. По нежилым помещениям фиксируется ежемесячный рост цен на 1,4 процента. По жилым домам цены выросли на 0, 6 процента.

Цены на аренду квартир выросли на 2,8%.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!