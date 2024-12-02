Приложение АВВ mobile с высоким уровнем безопасности получило сертификат!

БАКУ /Trend/ - Мобильное приложение Банка ABB, ABB mobile, было сертифицировано по стандарту ISO:IEC 27001:2022 Международной организацией по стандартизации (ISO). Этот сертификат, подтверждающий соответствие системы управления информационной безопасностью, был выдан после тщательной оценки приложения по ряду ключевых критериев.

ISO:IEC 27001:2022 — международный стандарт, помогающий организациям безопасно управлять и защищать как собственные, так и клиентские данные. Сертификат гарантирует, что компания идентифицирует риски и принимает меры для их минимизации, защищая таким образом репутацию и интересы клиентов.

Получение сертификата ISO:IEC 27001:2022 подтверждает, что данные пользователей в приложении ABB mobile находятся под надежной защитой.

Приложение доступно с 2020 года и уже имеет около 2 миллионов пользователей. Оно постоянно развивается и превращается в универсальную платформу для финансовых услуг, предоставляя пользователям новые возможности и улучшенный цифровой опыт.

Скачайте приложение ABB mobile и воспользуйтесь его широкими возможностями.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.