Kapital Bank назвал сроки открытия филиала в городе Шуша

БАКУ / Trend/ – Филиал Kapital Bank в городе Шуша планируется открыть в первом квартале следующего года.

Как сообщает Trend в четверг, об этом заявил председатель правления и генеральный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов на пресс-конференции, посвященной итогам текущего года и планам на следующий год.

"Kapital Bank уже открыл три филиала на освобожденных от оккупации территориях. Надеюсь, что в начале следующего года мы объявим об открытии филиала в городе Шуша. Ремонтные работы практически завершены, осталось лишь завершить финальные детали", – отметил он.