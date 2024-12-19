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Kapital Bank назвал сроки открытия филиала в городе Шуша

Экономика Материалы 19 декабря 2024 10:52 (UTC +04:00)
Kapital Bank назвал сроки открытия филиала в городе Шуша

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ / Trend/ – Филиал Kapital Bank в городе Шуша планируется открыть в первом квартале следующего года.

Как сообщает Trend в четверг, об этом заявил председатель правления и генеральный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов на пресс-конференции, посвященной итогам текущего года и планам на следующий год.

"Kapital Bank уже открыл три филиала на освобожденных от оккупации территориях. Надеюсь, что в начале следующего года мы объявим об открытии филиала в городе Шуша. Ремонтные работы практически завершены, осталось лишь завершить финальные детали", – отметил он.

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