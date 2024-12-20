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Яркие 12% прибыли на свой депозит в Yelo Bank!
БАКУ /Trend/ - Вы хотите получать больше дохода? В Yelo Bank
время работает на вас! Теперь с продуктом «Yelo Стабильный»
депозиты в манатах на 12 месяцев приносят доход 12%! Вклады можно
разместить сроком от 3 до 24 месяцев. Пролонгация происходит
автоматически. Вы можете выбрать получение дохода ежемесячно или в
конце срока. Карта Yelo Light предоставляется в подарок клиентам,
внесшим на счет сумму более 1000 AZN/USD! С этой картой вы будете
получать ежемесячные проценты, а также сможете воспользоваться
преимуществами при покупках. Минимальная сумма для открытия
сберегательного счета составляет 100 AZN.