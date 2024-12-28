Национальный депозитарный центр Азербайджана сформировал новую архитектуру для открытия депозитарных счетов

БАКУ/ Trend/ - Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана сформировал новую архитектуру для открытия депозитарных счетов.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщил председатель правления Национального депозитного центра Азербайджана Агагусейн Худавердиев в ходе медиа-брифинга по системе "E-vote" НДЦ Азербайджана

"Теперь клиенты инвестиционных компаний могут удаленно открывать депозитарные счета и получать информацию о своих ценных бумагах через API. Эта новая инфраструктура разработана в соответствии с передовым опытом развитых стран и внесет значительный вклад в развитие рынка капитала Азербайджана. С поддержкой Центрального банка цифровые решения, примененные во время первичного размещения акций Международного банка Азербайджана, успешно прошли испытания. В результате инвесторы смогли удобно размещать свои заказы через депозитарные счета, открытые с использованием мобильного приложения. Также была обеспечена возможность отображения результатов операций на вторичном рынке в балансах ценных бумаг", - сказал он.

А.Худавердиев добавил, что основной целью НДЦ в рамках стратегии развития является цифровизация, повышение качества и доступности услуг.

"В соответствии со "Стратегией развития Центрального банка на 2024–2026 годы", основные стратегические цели в области рынков капитала включают развитие рыночной инфраструктуры, укрепление доверия к рынку и его устойчивости, расширение возможностей доступа к рынку, а также увеличение разнообразия инвестиционных инструментов. Для достижения этих целей была утверждена "Стратегия развития Национального депозитарного центра (НДЦ) на 2024–2026 годы". Как ведущая и эффективная организация, способствующая общей устойчивости и стабильности финансового сектора, НДЦ определил своим главным приоритетом обеспечение доступа участников рынка к доступным, ответственным и инновационным услугам. В рамках стратегии НДЦ трансформируется в организацию с усовершенствованным корпоративным управлением, повышенной информационной безопасностью, расширенными возможностями и безупречной операционной системой", - отметил он.