Субъектам предпринимательства будут предоставлены кредиты на сумму до 10 миллионов манатов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, указом Президента Ильхама Алиева утвержден Порядок использования средств Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно документу предоставление льготных кредитов (далее – кредит) субъектам предпринимательства из средств Агентства осуществляется через банки – уполномоченные и небанковские кредитные организации (далее - уполномоченная кредитная организация) от их имени и за счет своих рисков, передает Trend.

Субъектам предпринимательства предоставляются кредитные средства из средств Агентства в следующих пределах:

От 5 000 до 50 000 манатов – малые кредиты;

От 50 001 до 1 000 000 манатов – кредиты среднего размера;

От 1 000 001 до 10 000 000 манатов – крупные кредиты.

Максимальный лимит кредита, предоставляемого каждому субъекту предпринимательства за счет средств Агентства (в том числе по одному инвестиционному проекту), не может превышать 10 000 000 (десять миллионов) манатов.

Сроки кредитов Агентства определяются следующим образом:

для малых кредитов - до 3 (трех) лет;

для средних кредитов - до 5 (пяти) лет;

для крупных кредитов - до 10 (десяти) лет.

С условием, что годовая процентная ставка по кредитам, выдаваемым за счет средств Агентства (за исключением привлеченных им кредитов), устанавливается в размере 1 (одного) процента, а годовая процентная ставка, применяемая уполномоченными кредитными организациями, - не более 4 (четырех) процентов, в целом, годовая процентная ставка по кредитам устанавливается в размере 5 (пяти) процентов.