Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Азербайджан обладает значительными объемами газа для снабжения стран Европы - Зеленский

Экономика Материалы 25 января 2025 19:01 (UTC +04:00)
Азербайджан обладает значительными объемами газа для снабжения стран Европы - Зеленский
Фото: Скриншот

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обладает достаточным объемом газа для снабжения Украины, Молдовы и других стран Восточной Европы.

Как сообщает Trend, об этом президент Украины Володимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

«Азербайджан обладает объемами газа, которые могут быть экспортированы в наш регион и возможно увеличить этот экспорт. Это касается не только Молдовы, но и таких стран, как Словакия. Есть также и маршруты снабжения из Азербайджана, главное, чтобы была политическая воля», - сказал он.

Лента

Лента новостей

Читать все новости