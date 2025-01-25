Азербайджан обладает значительными объемами газа для снабжения стран Европы - Зеленский

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обладает достаточным объемом газа для снабжения Украины, Молдовы и других стран Восточной Европы.

Как сообщает Trend, об этом президент Украины Володимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

«Азербайджан обладает объемами газа, которые могут быть экспортированы в наш регион и возможно увеличить этот экспорт. Это касается не только Молдовы, но и таких стран, как Словакия. Есть также и маршруты снабжения из Азербайджана, главное, чтобы была политическая воля», - сказал он.