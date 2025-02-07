SOCAR стремится к трансформации в многопрофильную энергетическую компанию - Эльчин Агакишиев

БАКУ /Trend/ – SOCAR ставит перед собой цель трансформации из традиционной нефтегазовой компании в многопрофильную энергетическую структуру с диверсифицированным портфелем в сфере как низкоуглеродной, так и традиционной энергетики.

Как сообщает Trend, об этом заявил советник президента SOCAR Эльчин Агакишиев на конференции и выставке IADC Drilling Caspian 2025.

"Несмотря на рост потребности в энергии и потребность в минимизации воздействия на окружающую среду, мы не должны прекращать свою деятельность. Это предполагает, что мы должны улучшить деятельность с точки зрения воздействия, технологий и используемой инфраструктуры", - отметил он.

Агакишиев также подчеркнул важность участия SOCAR в различных сессиях, организованных в рамках 29-й Конференции ООН по изменению климата (COP29). По его словам, COP29 играет ключевую роль в формировании будущих обязательств нефтегазовой отрасли и их влиянии как на Азербайджан, так и на глобальную энергетическую систему.

"SOCAR стремится стать универсальным поставщиком энергии, предлагая решения как в области традиционных, так и альтернативных источников. Это важный шаг в обеспечении устойчивого развития энергетики", - добавил он