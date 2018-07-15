В Сумгайыте задержаны 18 активистов радикальной оппозиции и религиозных группировок

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Сумгайыте в результате профессиональных и решительных действий правоохранительных органов были арестованы 18 активистов радикальных религиозных группировок и поддерживающих их сторонников радикальной оппозиции.

Как сообщили Trend в правоохранительных органах, активисты, поддерживаемые из-за рубежа, планировали повторить гянджинские события в Сумгайыте, нарушить общественную стабильность в городе, создавая беспорядки и конфронтацию.

Информация об их деятельности была тщательно проанализирована правоохранительными органами, с помощью соответствующих мер были выявлены связи радикалов, и их планы были полностью раскрыты. После этого было принято решение о применении мер по задержанию.

В настоящее время спецоперация, проводимая правоохранительными органами, продолжается.

Отметим, что в ходе проведённого на этой неделе совещания с участием руководителей правоохранительных органов, Президент Ильхам Алиев предупредил, что любой, имеющий отношение к этим событиям, должен предстать перед судом и понести заслуженное наказание.

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