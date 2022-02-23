Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на физулинском направлении

БАКУ /Trend/ - 23 февраля, в 10:05, члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, без какой-либо причины подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Юхары Вейселли Физулинского района, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В результате ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, обстрел противника был подавлен, говорится в сообщении минобороны.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)