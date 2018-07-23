МИД: Армения несет ответственность за незаконную деятельность на оккупированных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения несет ответственность за незаконную экономическую и другую деятельность на оккупированных территориях Азербайджана.

Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, юридическое заключение обеспечивает правовое привлечение к ответу за противоправные действия Армении и третьей стороны, которые классифицируются по нижеследующим направлениям: создание поселений и перемещение населения на оккупированной территории; эксплуатация природных ресурсов Азербайджана и торговля ими; экономическая и финансовая деятельность; изменение инфраструктуры, эксплуатация телекоммуникационной сети; изменение культурного наследия оккупированных территорий; развитие туризма, а также организация незаконных визитов и другая деятельность.

“Армения несет ответственность за международно-противоправные деяния на оккупированных территориях Азербайджана, некоторые из которых являются серьезным нарушением обязательств, вытекающих из императивных норм общего международного права”, - сказал представитель МИД.

Он отметил, что к ним относятся использование силы в целях фактического отделения Нагорно-Карабахского региона и других районов Азербайджана, оккупированных Арменией в нарушение Устава Организации Объединенных Наций; как следствие, нарушение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана; этническая чистка на оккупированных территориях Азербайджана, включая создание поселений и перемещение населения, что ведет к изменению демографического состава на этих территориях; вопиющее нарушение права военной оккупации, в частности статьи 43 Положений о законах и обычаях сухопутной войны 1907 года и статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года; эксплуатация природных ресурсов на оккупированных территориях без учета приоритета интересов населения (до этнической чистки региона); изменение культурного наследия региона.

“В соответствии с юридическим заключением императивных норм международного права, упомянутые выше серьезные нарушения требуют применения специальных последствий, вытекающих из отягчающей ответственности: непризнание ситуации, созданной в результате таких нарушений; запрещение помощи или содействия в поддержании такой ситуации; исключение любых иммунитетов для ответственных за такие нарушения”, - сказал Гаджиев.

Другим следствием такой отягчающей ответственности, продолжил он, является то, что все государства обязаны призвать к ответу Армению и принять меры против нее, в том числе на основе санкций, а также уголовного преследования и гражданско-правового судопроизводства.

“В международных отношениях и процессе разрешения конфликтов верховенство права является обязательным условием. Мы призываем все международное сообщество, соответствующие международные организации, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, иностранные юридические и физические лица принять к вниманию «Юридическое заключение об обязательствах третьей стороны в отношении незаконных экономических и других действий на оккупированных территориях Азербайджана» и другие фундаментальные юридические отчеты, представленные Азербайджаном по поводу правовых аспектов армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта”, - сказал Гаджиев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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