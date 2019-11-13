Азербайджанская община Нагорного Карабаха распространила заявление в связи с высказываниями Лаврова

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространила заявление в связи с высказываниями главы МИД России Сергея Лаврова, передает в среду Trend.

"Как Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана заявляем, что озвучивание подобных заявлений таким опытным дипломатом, как Сергей Лавров, вызывает серьезное сожаление и удивление.

Президент Ильхам Алиев, выступая в прошлом месяце на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, внес ясность в этот вопрос, отметив, что понятия «народ Нагорного Карабаха» не существует. Есть население Нагорного Карабаха, которое до начала конфликта состояло из азербайджанского и армянского населения, обладающих равными правами. Азербайджанское население Нагорного Карабаха, как и население других семи районов страны, оккупированных в результате военной агрессии Армении в отношении Азербайджана, подверглось этнической чистке.

В рамках Минского процесса ОБСЕ, ответственного за урегулирование конфликта, армянская и азербайджанская общины Нагорного Карабаха определены как заинтересованные стороны. В связанных с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом документах авторитетных международных организаций также никогда не отмечалось понятие «народ Нагорного Карабаха».

Хотим напомнить, что в 2019 году сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в которой представлена и Россия, два раза совершили визит в регион и в обоих итоговых заявлениях по каждому визиту отдельно отметили, что встретились с азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха.

Высказывания, озвученные Сергеем Лавровым на брифинге, вызывают чувство сожаления также потому, что он не подчеркивает право на возвращение в свои дома свыше миллиона азербайджанских беженцев из Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих районов Азербайджана.

А что касается того, какой путь решения является приемлемым для Азербайджана, то он заключается в восстановлении территориальной целостности Азербайджана, признанной всем мировым сообществом, возвращении беженцев и вынужденных переселенцев в свои дома, в том числе в Нагорный Карабах. Это требование соответствующих резолюций Совбеза ООН и Хельсинкского заключительного акта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и сам во время выступлений на международных мероприятиях требует соблюдения Устава ООН и выполнения резолюций Совета безопасности ООН, и критикует из-за этого другие государства.

Мы как Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана еще раз заявляем, что свыше 80 тысяч азербайджанских членов нашей общины ждут того дня, когда вернутся в свои дома. Мы ожидаем от государств-сопредседателей, осуществляющих посредничество в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, а также от влиятельных международных организаций демонстрации справедливой позиции. Только после этого в Нагорном Карабахе установится мир, и, как и прежде, азербайджанцы и армяне в мирных условиях смогут жить в рамках общепризнанных на международном уровне границ Азербайджана», - сказано в заявлении.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.