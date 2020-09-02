Томас Гольц: Незаконное заселение оккупированных территорий - это военное преступление

БАКУ /Trend/ - Согласно Женевским конвенциям, перемещение мирных жителей в зону боевых действий, а также на оккупированные территории является военным преступлением.

Об этом сказал в среду Trend журналист, профессор Университета штата Монтана (США), почетный доктор Университета АDА Томас Гольц, отвечая на вопрос о политике Армении по незаконному заселению оккупированных территорий Азербайджана.

Он отметил, что подобные действия влекут за собой международную ответственность.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.