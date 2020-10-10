Генсек ООН приветствовал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь приветствует соглашение о прекращении огня, объявленное вчера в Москве министрами иностранных дел Российской Федерации, Азербайджана и Армении. Я выражаю признательность Москве за ее посредническую роль", - говорится в заявлении.

Гутерриш также выразил надежду, что международное сообщество поддержит достигнутое соглашение и будет поощрять усилия сторон по мирному урегулированию.