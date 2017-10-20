От возглавляемой преступником Армении всегда следует ожидать провокаций - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Армяне систематически предпринимают провокационные шаги против Азербайджана, сказал Trend в пятницу депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Мамедов, комментируя провокацию в Европейском парламенте, которую армяне планировали совершить накануне.

По его словам, Азербайджан всегда должен быть настороже и ожидать провокационных шагов от Армении.

"Потому что провокации - это их сущность. От армян не стоит ожидать ничего хорошего. Чего можно ожидать от страны, во главе которой человек, совершивший военные преступления? Серж Саргсян управляет страной по криминальным законам. Совершая провокации, армяне хотят, чтобы о них говорили и их не забывали. Арменией еще не управлял ни один нормальный интеллигент. Сначала это был Роберт Кочарян, участвовавший в преступлениях против нашего народа, затем пост президента занял Серж Саргсян, который непосредственно участвовал в Ходжалинском геноциде. Чего еще можно ожидать от такой страны? Мы не ждем ничего другого от страны, в которой преступник является президентом. Но мы способны успешно пресекать подобные провокации", - сказал депутат.

Отметим, что 18-19 октября в Брюсселе при организации армянского лобби был проведен четвертый «конгресс» армян Европы. Во время сессии, проведенной в рамках «конгресса» в здании Европарламента, была совершена попытка провокации с участием «представителей» незаконного режима, созданного на азербайджанской территории – в Нагорном Карабахе. Несмотря на приезд в Брюссель главы марионеточного армянского режима Бако Саакяна и его сподручных и их попытки принять участие в «конгрессе», это было пресечено.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)