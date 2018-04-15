В адрес Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова, академик Российской академии наук, профессор Петр Глыбочко поздравил Ильхама Алиева.

«Искренне и сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на выборах и избранием Президентом Азербайджанской Республики.

Результатом выборов стало высокое доверие народа Азербайджана Вашим выдающимся заслугам перед страной, занявшей достойное место в мировом сообществе и процветающей под Вашим мудрым и чутким руководством.

Убежден, что Ваше избрание будет способствовать дальнейшему развитию науки, образования и здравоохранения, укреплению дружественных связей наших стран.

Желаю Вам и народу Азербайджанской Республики здоровья, мира и процветания, новых свершений и побед», - говорится в поздравлении.

Председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии Вано Мтвралашвили, а также заместитель председателя Союза импортеров нефтепродуктов Грузии Вахтанга Иобашвили поздравили Президента Ильхама Алиева.

Председатель Общества «Союз предпринимателей и промышленников Азербайджана и Украины» Али Алиев поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Позвольте от имени Общества «Союз предпринимателей и промышленников Азербайджана и Украины» сердечно поздравить Вас с убедительной победой на президентских выборах, проведенных в нашей стране, и пожелать Вам новых успехов в президентской деятельности на благо азербайджанского народа.

Мы поддерживаем проводимую Вами мудрую политику, направленную на сохранение стабильности, спокойствия в нашем родном Азербайджане, дальнейшее развитие, прогресс, повышение международного авторитета нашей страны, всегда рядом с Вами на этом пути. Как общество бизнесменов, мы и впредь будем прилагать все усилия для укрепления азербайджано-украинского стратегического партнерства.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов и передаю наилучшие пожелания», - говорится в поздравлении.

Председатель Центрального духовного управления мусульман России верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин поздравил Ильхама Алиева.

«От имени Центрального духовного управления мусульман России и от меня лично просим принять искренние поздравления по случаю всенародного переизбрания Вас Президентом Азербайджанской Республики.

Поистине переизбрание Вас на высший пост главы традиционно дружественного России государства отражает искреннее волеизъявление всего азербайджанского народа, который видит в Вашем лице достойного преемника и продолжателя дела Вашего отца Гейдара Алиева, воспринимает Вас как общенационального лидера, достойно ведущего свой народ к новым свершениям и победам на пути прогресса и дальнейшего процветания своей любимой Отчизны – Азербайджанской Республики.

Являясь ярким представителем и признанным лидером Вашей страны и Содружества Независимых Государств, Вы в своей славной трудовой биографии добились немало значимых достижений, определивших магистральный курс поступательного социально-экономического развития современного Азербайджана. Тем самым Вы по праву заслужили высокое доверие своего народа, чаяния, которого, соотносясь с общечеловеческими и традиционными духовными ценностями Ислама, устремлены к построению нового светлого будущего, жизнеутверждающим фундаментом которого является служение Вере и Отечеству, укреплению мира во всем мире.

Мы, мусульмане России, со своей стороны искренне надеемся на преемственное сохранение и укрепление многовековых добрососедских отношений между Россией и Азербайджаном, основу которых составляют единое духовное и культурное наследие наших предков, многовековая история братских взаимоотношений народов наших стран, неприятие экстремизма и международного терроризма.

Позвольте уважаемый Ильхам Гейдар оглу, заверить Вас в высоком уважении и примите от имени правоверных россиян самые теплые поздравления в Ваш адрес по случаю знаменательного события в новой истории Азербайджана. Доброго Вам здоровья, благословенных успехов, безмерной помощи Всевышнего Аллаха и его покровительства во всех Ваших благородных помыслах и добрых деяниях во благо Отечества и мира во всем мире», - говорится в поздравлении.

Президент Международного Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева поздравила Президента Ильхама Алиева.

«От имени Международного фонда тюркской культуры и наследия поздравляем Вас с яркой победой на президентских выборах, проведенных 11 апреля 2018 года, желаем Вам новых успехов в Вашей многогранной, бурной и смелой деятельности во имя родного Азербайджана. Эта убедительная победа является выражением бесконечного доверия к Вам народа и его политической воли.

Ваш богатый политический опыт, верность традициям государственности великого лидера Гейдара Алиева, несомненно, и впредь будет играть важную роль в укреплении многостороннего сотрудничества между тюркоязычными государствами, дальнейшем повышении авторитета на международной арене современной независимой Азербайджанской Республики, являющейся неотъемлемой частью тюркского мира.

Уважаемый господин Президент, Ваша победа на выборах является самым большим вкладом в 100-летний юбилей Азербайджанской Демократической Республики. Желаем Вам крепкого здоровья, все новых и новых достижений в неустанной деятельности во имя нашего народа», - говорится в поздравлении.

Бывший руководитель Бакинского офиса ОБСЕ Алексис Шахтахтинский поздравил Президента Ильхама Алиева.

«От души поздравляю Вас с убедительной победой на президентских выборах, прошедших 11 апреля 2018 года в Азербайджане.

Уверен, что Ваш новый, 7-летний президентский срок во главе Азербайджанской Республики, который начинается в непростой международной обстановке, будет означать дальнейшее укрепление Азербайджанской государственности, даст новый толчок экономическому развитию страны, послужит укреплению Вооруженных сил в целях защиты суверенитета и восстановления ее территориальной целостности.

Народ высоко оценил проведенную Вами на протяжении последних 15 лет огромную государственную работу, особенно Ваш личный вклад в беспрецедентный рост благосостояния населения и повышение авторитета нашего государства на мировой арене (чем я, как профессиональный дипломат, очень горжусь). Лично я вчера впервые принял участие в выборах Президента Азербайджанской Республики, и это стало одним из важнейших событий в моей жизни.

Не сомневаюсь в том, что, опираясь на высокое доверие народа, Вы сможете найти оптимальное решение всех текущих и будущих проблем Азербайджана. Лично я был бы очень рад в меру своих возможностей помочь Вам в этом деле. Надеюсь, что настанет время, когда смогу служить лично Вам и Азербайджану во благо нашей родины. Хочу выразить благодарность Вам за оказанную в трудное для меня время поддержку и впредь остаюсь в Вашем распоряжении.

Пользуясь случаем, хочу пожелать лично Вам крепкого здоровья, семейного счастья и дальнейших успехов на этой высокой и непростой должности. Азербайджанскому народу желаю мира и процветания под Вашим руководством.

100 лет после формирования АДР, 25 лет после восстановления нашей независимости и спасения страны от полной разрухи Азербайджан решительно идет вперед. Сегодня это – Ваша заслуга. Да поможет Вам Всевышний и дальше справляться с поставленной задачей и с возлагаемой на Вас ответственностью», - говорится в поздравлении.

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Позвольте от имени Координационного центра мусульман Северного Кавказа передать Вам искренние поздравления по случаю убедительной победы на выборах Президента Азербайджанской Республики.

Вы стали гарантом развития духовности и патриотизма многонационального и многоконфессионального азербайджанского народа.

Под Вашим руководством Азербайджанская Республика достигла значительных успехов в различных сферах. За время нахождения на президентском посту Вы снискали уважение миллионов соотечественников как в Азербайджане, так и за его пределами.

От всей души желаем Вам дальнейших успехов, новых побед и свершений во благо Азербайджанской Республики и его народа, крепкого здоровья, счастья и благополучия», - говорится в поздравлении.

Исполнительный директор компании Paramount Group Aйвор Ичиковиц поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Чрезвычайно рад пожелать Вам новых успехов по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

От имени компании Paramount Group и лично от себя поздравляю Вас с яркой победой на выборах, выражаем приверженность поддержке Вашей прекрасной страны.

Мы приняли стратегическое решение о дальнейшем расширении нашего сотрудничества с Азербайджанской Республикой, и в качестве поддержки инициатив, выдвинутых Вами во имя развития страны, намерены рассмотреть вопрос о том, в какие еще сферы наше предприятие может вложить инвестиции в Вашей стране, а также возможности предложений самых современных технологий», - говорится в поздравлении.

Заслуженный работник культуры Республики Дагестан Российской Федерации, директор Дербентского Азербайджанского государственного драматического театра Фирдоуси Аскеров поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Хочу от себя лично и от коллектива Азербайджанского государственного драматического театра города Дербент сердечно поздравить Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики.

Ваша убедительная победа на выборах свидетельствует о широкой поддержке народом осуществляемых под Вашим руководством социально-экономических реформ, внешнеполитического курса Азербайджана.

Под Вашим руководством имидж Азербайджана поднялся в мире на небывалую высоту.

Азербайджанцы Дагестана всегда гордятся успехами братского Азербайджана. Мы гордимся тем, что в Дербенте одна из центральных улиц названа в честь нашего общенационального лидера Гейдара Алирза оглу Алиева. Фондом Гейдара Алиева в нашем городе обустроены школы.

Мы очень благодарны и ценим Ваш вклад и поддержку развития Азербайджанского театра в Дербенте.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья, успехов, мира, процветания и всего самого наилучшего», - говорится в поздравлении.

Председатель Региональной общественной организации «Русско-Азербайджанский Дом», депутат Законодательного собрания Новосибирской области Майис Мамедов поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Поздравляю Вас с заслуженной победой на выборах Президента Азербайджанской Республики. Подавляющее большинство жителей Азербайджана избрали для себя продолжение пути стабильности и прогрессивного развития.

Ваш колоссальный опыт, профессионализм, умение ставить задачи первостепенной важности и успешно их решать послужат основой дальнейшего развития Азербайджанской Республики. Выражаю надежду на продолжение конструктивного сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и поддержки во всех Ваших начинаниях», - говорится в поздравлении.

Председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов поздравил Президента Ильхама Алиева.

«От имени многотысячной Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины и от себя лично сердечно поздравляю Вас с исторической победой на президентских выборах, проведенных на нашей Родине.

Наши соотечественники, живущие за пределами Азербайджана, уверены, что Вы и дальше будете настойчиво продолжать свою деятельность, направленную на процветание нашей Родины, усиление экономического развития страны, сохранение стабильности, а также строительства диаспоры.

Еще раз будьте уверены, что азербайджанцы, живущие за рубежом, в том числе в Украине, поддерживают все Ваши шаги, направленные на развитие нашей Родины – Азербайджана.

Желаем Вам все новых и новых успехов в Вашей высшей государственной деятельности, а нашему народу – мира и процветания», - говорится в поздравлении.

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Mилорад Додик поздравил Президента Ильхам Алиева.

«От имени граждан Республики Сербия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с победой на выборах Президента Азербайджанской Республики.

Уверен, что дела, осуществляемые Вами во имя благополучия граждан Азербайджана, позволят Вашей стране добиться более высоких достижений в предстоящие годы.

Пользуясь этой приятной возможностью, хотел бы еще раз подчеркнуть мое намерение и дальше развивать взаимные связи между Республикой Сербия и Азербайджанской Республикой.

Ваше превосходительство, желаю Вам новых успехов на высшем государственном посту и выражаю глубокое почтение», - говорится в поздравлении.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Xалифа бин Зайд Аль Нахайян поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Передаю Вашему превосходительству и Вашему дружественному народу самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики. Господин Президент, прошу Вас передать Вашему дружественному народу, что народ Объединенных Арабских Эмиратов разделяет радость народа Азербайджана.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, постоянных успехов, а дружественному азербайджанскому народу – благосостояния и спокойствия», - говорится в поздравлении.

Вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министр и правитель Дубая Mохаммед бин Рашид Аль Мактум поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Для меня честь сердечно поздравить Вас и Ваш дружественный народ с Вашим переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а Вашему дружественному народу – устойчивого прогресса и благосостояния под Вашим мудрым руководством», - говорится в поздравлении.

Наследный принц Aбу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Mохаммад бин Зайд Аль Нахайян поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Сердечно поздравляю Вас и Ваш дружественный народ с Вашим переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а Вашему дружественному народу – устойчивого развития и благосостояния под Вашим мудрым руководством», - говорится в поздравлении.

Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип поздравил Президента Ильхама Алиева.

«С удовлетворением хочу выразить самые искренние поздравления по случаю избрания на пост Президента Азербайджанской Республики.

Пользуясь этим особым случаем, хочу отметить Ваш неоценимый вклад в развитие и укрепление традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой, основанных на взаимопонимании и уважении.

Уверен, что Вы и впредь будете прилагать все усилия, опыт и знания для осуществления национальных и международных проектов на благо народа Вашей страны и дальнейшего укрепления мира, безопасности и международного сотрудничества.

Позвольте еще раз пожелать Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, процветания и всяческих успехов в Вашей деятельности на высоком государственном посту», - говорится в поздравлении.

Председательпрезд Региональной общественной организации «Культурно-национальный центр «Азербайджан» Томской области Российской Федерации Алекбер Рагимов поздравил Президента Ильхама Алиева.

«От имени всех членов Региональной общественной организации «Культурно-национальный центр «Азербайджан» Томской области Российской Федерации и от себя лично хотел бы сердечно поздравить Вас с избранием на пост Президента Азербайджана», - говорится в поздравлении.

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Ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Искренне поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Президента Азербайджанской Республики.

Этой победы ждали все Ваши друзья и соратники, с ней связывают свои надежды на развитие, благополучие и стабильность граждане Азербайджана.

Ваши избиратели сделали свой выбор и сердцем, и разумом.

Яркий, образованный, современный и взвешенный в своих решениях руководитель импонирует согражданам, вызывает уважение у партнеров на международной арене.

Вам, дорогой Ильхам Гейдарович, удалось добиться того, что и простые люди, и политическая элита, и деловые круги оценили по достоинству Ваши достижения в деле руководства страной за прошедшие очень непростые годы.

В Азербайджане хорошо понимают, как трудно сохранять политическую выдержку в буре мировой политики, как тяжело в ситуации глобальной нестабильности следовать курсом национальных интересов, какое внимание необходимо уделять вопросам финансовой стабильности и поиска новых драйверов экономического роста.

Знаю, что Вы полны конкретных планов лучшего будущего Вашей страны. Уверен, что Вы приложите максимальные усилия к тому, чтобы эти планы реализовать.

От себя, от имени Ваших товарищей – МГИМОвцев желаю Вам здоровья, неиссякаемой энергии и неизменных успехов на посту Президента дружественного Азербайджана», - говорится в поздравлении.

Советника губернатора города Санкт-Петербург и Ленинградской области Вагиф Мамишов поздравил Президента Ильхама Алиева.

«От имени азербайджанцев, проживающих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и лично от меня примите сердечные поздравления по случаю Вашей победы на выборах Президента Азербайджанской Республики. Эта победа является еще одним свидетельством Вашего высокого политического авторитета, активной поддержки проводимого Вами политического курса, направленного на обеспечение стабильности, законности и порядка в стране, проведение широкомасштабных реформ, реализацию долговременных социальных программ, служащих повышению благосостояния народа. Желаю Вам все новых и новых успехов на этом ответственном посту на пути процветания нашего Азербайджана и эффективного выполнения всех намеченных планов», - говорится в поздравлении.

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