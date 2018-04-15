Сиявуш Новрузов: БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ намеренно подготовили предвзятый отчет по президентским выборам в Азербайджане

15 апреля 2018 14:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Президентские выборы в Азербайджане проведены в соответствии с требованиями законодательства.

Об этом в воскресенье на заседании ЦИК Азербайджана сказал заместитель председателя Партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов.

По его словам, ЦИК республики предпринял все шаги для того, чтобы обеспечить проведение свободных, справедливых и прозрачных выборов.

Он также прокомментировал предварительный отчет, подготовленный Бюро Демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ в связи с проведенными в Азербайджане выборами.

Новрузов отметил, что упомянутые организации намеренно подготовили предвзятый отчет по выборам в Азербайджане.

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