Сиявуш Новрузов: БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ намеренно подготовили предвзятый отчет по президентским выборам в Азербайджане

БАКУ/Trend/- Президентские выборы в Азербайджане проведены в соответствии с требованиями законодательства.

Об этом в воскресенье на заседании ЦИК Азербайджана сказал заместитель председателя Партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов.

По его словам, ЦИК республики предпринял все шаги для того, чтобы обеспечить проведение свободных, справедливых и прозрачных выборов.

Он также прокомментировал предварительный отчет, подготовленный Бюро Демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ в связи с проведенными в Азербайджане выборами.

Новрузов отметил, что упомянутые организации намеренно подготовили предвзятый отчет по выборам в Азербайджане.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.