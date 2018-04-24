Азербайджан заинтересован в развитии альтернативных источников энергии - вице-премьер

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, несмотря на то, что является богатой энергоресурсами страной, заинтересован в развитии альтернативных источников энергии.

Об этом во вторник во время встречи с генеральным секретарем Всемирной метеорологической организации Петтери Тааласом сказал заместитель премьер-министра Азербайджана, председатель Национального координационного совета Азербайджана по устойчивому развитию Али Ахмедов.

Али Ахмедов отметил, что по мере развития экономики так или иначе происходят нарушения экологического равновесия.

"Это должно быть устранено. Нами реализуется множество проектов для того, чтобы избежать истощения запасов питьевой воды, но и этого также недостаточно, мы должно работать над соответствующими проектами. В решении данного вопроса важна поддержка Всемирной метеорологической организации. Мы сообщим правительству о проектах, которые могут быть реализованы. Мы надеемся, что в рамках сотрудничества со структурами, находящихся под вашим руководством, будут реализованы полезные проекты", - сказал вице-премьер.

Али Ахмедов отметил, что в Азербайджане осуществляется ряд крупномасштабных проектов с целью диверсификации экономики, развития сельского хозяйства. Наряду с этим приоритетными вопросами остаются улучшение качества воздуха в стране, устранение проблемы с питьевой водой.

Таалас подчеркнул, что первый раз находится в Азербайджане, и выразил удовлетворение тем, что познакомился со страной. Гость отметил, он побывал во многих странах, восстановивших свою независимость после развала Советского Союза, но нигде не было достигнуто такого развития, как в Азербайджане. Таалас отметил, что проекты, которые будут реализованы, дадут положительные результаты в развитии сельского хозяйства.

"Уверен, что проекты будут успешными. В Азербайджан устойчиво развивается быстрыми темпами, во всех областях наблюдается развитие, есть положительные результаты. Мы предлагаем вкладывать инвестиции в сферу метеорологии", - добавил Таалас.

По его словам, это также окажет положительное влияние на улучшение качества воздуха.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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