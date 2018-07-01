МИД: Армения обладает агрессивной военной доктриной и продолжает вести милитаристскую политику

1 июля 2018 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Армения обладает агрессивной военной доктриной и продолжает вести милитаристскую политику. Об этом сказал в воскресенье Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя выступления министра иностранных дел Армении в Германии и замминистра иностранных дел на конференции ОБСЕ по безопасности.

"Азербайджан, как страна, подвергшаяся агрессии и оккупации со стороны Армении, самая заинтересованная сторона в скорейшем урегулировании конфликта путем переговоров и в обеспечении возвращения на родные земли азербайджанских вынужденных переселенцев, которые подверглись этнической чистке. Но азербайджанский народ и государство никогда не согласятся, чтобы земли оставались под оккупацией. Незаконное присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана и продолжающаяся агрессия Армении против Азербайджана с использованием силы остается главной угрозой для мира и безопасности в регионе. Мало того, Армения обладает агрессивной военной доктриной и продолжает вести милитаристскую политику. По индексу милитаризации международного центра Бонн, Армения занимает первое в Европе и третье в мире место по показателю милитаризации", - сказан он.

Хикмет Гаджиев добавил, что военные расходы в Армении составляют 4,1 процента от доходов, приходящихся на душу населения этой страны.

"Для сравнения отметим, что в Азербайджане этот показатель составляет 3,6 процента. Средства, которые тратит Армения на милитаризацию и гонку вооружений, могли бы быть направлены на решение серьезных социально-экономических проблем, с которыми сталкивается страна. Если министр иностранных дел Армении и его заместитель хотят мира не на словах, а на деле, то армянские войска должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана. Чем раньше это будет сделано, тем быстрее может быть обеспечен мир в регионе. Таким образом, выбор на армянской стороне и посмотрим, какой путь они выберут", - сказал глава пресс-службы МИД.

Он подчеркнул, что Азербайджан для обеспечения защиты своих территорий и безопасности граждан повышает и будет повышать оборонные возможности.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Текст: Али Гасымов)

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