МИД Азербайджана: Убийство Арменией мирных жителей носит систематический характер и является государственной политикой (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Убийство армянскими вооруженными силами мирных жителей не является случайностью, а носит систематический характер и является государственной политикой, включенной в учебный процесс вооруженных сил.

Об этом говорится в обращении главы пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Гаджиев напомнил, что 4 июля 2017 года в результате обстрела армянских вооруженных сил в селе Алханлы Физулинского района погибли 51-летняя Сахиба Аллахвердиева и ее двухлетняя внучка Захра Гулиева и была тяжело ранена 52-летняя Сарвиназ Гулиева.

«Траектория снаряда, отсутствие какого-либо объекта, имеющего военное значение, или легитимных военных целей наглядно показывают, что целью армянских вооруженных сил было умышленное и целенаправленное убийство мирных жителей. Убивать малолетнего ребенка и пожилую женщину – это низость, подлость и трусость. За прошедший период военно-политическое руководство Армении не предприняло никаких шагов по расследованию этого военного преступления, наоборот, озвучило обращения, оправдывающие это террористическое деяние. В результате военной агрессии против Азербайджана и оккупации азербайджанских земель Арменией были совершены многочисленные военные преступления, преступные деяния против человечества, в том числе Ходжалинский геноцид», - сказал Гаджиев.

По его словам, подобные деяния Армении - грубое нарушение международного гуманитарного права, в частности обязательств по Женевской конвенции. Все это показывает, что убийство армянскими вооруженными силами мирных жителей не является случайностью, а носит систематический характер и является государственной политикой, включенной в учебный процесс вооруженных сил.

«У остающейся безнаказанной Армении нет морального, политического и юридического права совершать эти преступления. Во время апрельских событий 2016 года армянские вооруженные силы пытались совершить те же деяния против мирных жителей и объектов вдоль всей линии соприкосновения войск. Однако благодаря решительным и профессиональным контрнаступательным мерам азербайджанских вооруженных сил Армения получила достойный ответ. Присутствие армянских вооруженных сил на оккупированных территориях Азербайджана продолжает оставаться серьезной угрозой для мира и стабильности в регионе. И чтобы пресечь эту угрозу, в соответствии с требованиями резолюций СБ ООН армянские войска должны быть безоговорочно и полностью выведены с оккупированных территорий Азербайджана», - сказал Гаджиев.

Напомним, что 4 июля 2017 года около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы (1967), и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015). Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы (1965) рождения, была доставлена в больницу и прооперирована.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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