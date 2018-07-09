Фуад Мурадов совершит первый официальный визит в Европу

БАКУ /Trend/ - Глава Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов 10 июля отправится с первым официальным визитом в европейские страны, говорится в сообщении комитета, распространенном в понедельник.

Мурадов встретится с рядом официальных лиц во Франции, Германии, Румынии и Украине, а также с диаспорскими организациями и азербайджанцами, проживающими в этих странах.

В программу визита включены встречи с общественными деятелями, иностранными гражданами, окончившими вузы Азербайджана, членами семей эмигрантов Азербайджанской Демократической Республики, а также представителями азербайджанской молодежи, обучающейся за рубежом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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