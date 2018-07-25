МИД Азербайджана осудил теракт в Пакистане

25 июля 2018 19:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана осудило теракт в Пакистане.

"Глубоко опечалены террористическим актом, совершенным на избирательном участке в пакистанской Кветте", - написал в своем аккаунте в Twitter глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

Отметив, что теракт привел к гибели и ранениям множества невинных людей, Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан осуждает любые проявления терроризма. Он выразил глубокие соболезнования братскому Пакистану.

Напомним, что в Пакистане в среду во время выборов в Национальную Ассамблею и региональные законодательные органы на одном из избирательных участком в городе Кветта (провинция Белуджистан) произошел взрыв. Жертвами теракта стали свыше 30 человек, не менее 35 человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГ.

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