Эмомали Рахмон: Отношения между Азербайджаном и Таджикистаном развиваются по всем направлениям

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Таджикистаном развиваются по всем направлениям, сказал в субботу президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время выступления в Баку в рамках серии лекций под названием "Global Perspective Lecture Series" в университете ADA.

Президент Таджикистана выразил надежду, что договоренности, достигнутые накануне, наполнят отношения между двумя странами новым содержанием.

Эмомали Рахмон пожелал университету ADA приумножения добрых традиций, сформировавшихся в стенах учебного заведения, а всем присутствующим студентам вуза - больших успехов в учебе и защите в дальнейшем интересов братского Азербайджана.

Ректор университета ADA.Хафиз Пашаев отметил на мероприятии, что таджикская сторона может присылать в университет студентов не только дипломатического факультета, но и других специальностей.

(Автор: Фикрет Долуханов)

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