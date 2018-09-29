Пашинян понял, что его прежняя позиция не получила никакой международной поддержки – депутат

29 сентября 2018 13:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках Совета глав государств СНГ в Душанбе стало ясно, что премьер Армении не повторяет свою прежнюю риторику, и не защищает идею участия вымышленного режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях, как стороны в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

Насиров напомнил, что Пашинян примерно четыре месяца занимает пост премьер-министра Армении, и за это время настаивал в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на том, что Армения готова идти на переговоры, но с условием, чтобы за столом переговоров находился и незаконный режим. В связи с этим Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что Азербайджан не принимает это условие, и в целом - формат переговоров меняться не может. Формат же состоит в том, что в процессе урегулирования конфликта в качестве сторон выступают Азербайджан и Армения, и незаконный режим никак не может быть представлен на этих переговорах, так как это армяно-азербайджанский конфликт», - сказал он.

По мнению Насирова, это изменение связано с тем, что премьер Армении прекрасно понял, что его прежний подход, больше нацеленный на внутреннюю аудиторию, не получил никакой международной поддержки. «В то же время он в очередной раз стал свидетелем того, что эта идея не получила поддержки на саммите глав государств СНГ в Душанбе, и что другого пути, кроме проведения прагматичной политики в этом вопросе, нет. В переговорном процессе должны участвовать только и только азербайджанская и армянская стороны. Считаю, что с этой точки зрения в рамках ожидаемого в октябре очередного визита в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ позиция по проведению переговоров на уровне глав Азербайджана и Армении найдет окончательное подтверждение, после чего может обсуждаться вопрос о назначении даты переговоров между Президентом Азербайджана и премьером Армении», - сказал депутат.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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