В Тбилиси презентован художественно-документальный фильм «Последнее заседание» (ФОТО) (версия 2)

21 декабря 2018 11:04 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Тбилиси состоялась презентация художественно-документального фильма «Последнее заседание», посвященного 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР), генеральным продюсером которого является президент Baku Media Center Арзу Алиева.

Фильм повествует о сложных решениях, принятых в последний период существования Республики, независимость которой была достигнута в результате героической борьбы народа при активном участии руководителей правительства АДР.

Мероприятие состоялось в кинотеатре «Амиран» при совместной организации посольства Азербайджана в Грузии и представительства SOCAR в этой стране.

Выступая, посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов рассказал об исторической необходимости создания АДР, роли азербайджанского народа в истории государственности. Было отмечено, что, несмотря на то, что АДР просуществовала всего 23 месяца, она смогла стать первой и самой демократической республикой Востока, и является одним из источников национальной гордости азербайджанского народа.

Гасанов также проинформировал о выставке, официальном приеме, конференции и других мероприятиях, проведенных в Грузии в связи со 100-летием АДР. Посол также отметил, что демонстрация фильма «Последнее заседание» одно из мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею АДР. В фильме рассказывается о событиях, произошедших в последние дни АДР, и о том, в каких трудных условиях было принято последнее решение правительства.

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