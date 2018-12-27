Под председательством премьер-министра Азербайджана прошло очередное заседание Кабмина (ФОТО) (версия 2)

27 декабря 2018 18:14 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Под председательством премьер-министра Новруза Мамедова, согласно «Плану работы Кабмина Азербайджана на 2018 год», сегодня состоялось очередное заседание Кабинета министров, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабмин.

На повестку дня заседания было вынесено два вопроса - обсуждение проекта «Стратегия кибербезопасности Азербайджана на 2019-2024 годы» и Отчет о состоянии применения международных стандартов финансовой отчетности в структурах общественного значения.

Новруз Мамедов сказал, что рост киберпреступности, представляет серьезную угрозу в современном мире, и как следует из отчета ООН, ежегодно свыше 1,5 миллиона человек становятся жертвами преступлений, совершаемых посредством Интернета. И это обстоятельство делает необходимым совершенствование систем кибербезопасности государственного управления, в банковской и транспортной сфере, в системе национальной безопасности и других направлениях, расширение иных мер против киберпреступности.

Затем были заслушаны доклады министра транспорта, связи и высоких технологий Рамина Гулузаде и министра финансов Самира Шарифова по вынесенным на повестку вопросам.

В обсуждениях по обоим вопросам выступили министр обороны Закир Гасанов, председатель Центрального банка Эльман Рустамов, начальник Службы государственной безопасности Мадат Гулиев, исполняющий обязанности председателя правления Палата надзора над финансовыми рынками Ибрагим Алышов и другие.

После широкого обмена мнениями было принято решение о том, чтобы согласованный проект «Стратегия кибербезопасности Азербайджана на 2019-2024 год» с учетом доклада министра Рамина Гулузаде был представлен для подтверждения Президентом Азербайджана.

По второму вопросу было принято решение о том, чтобы с учетом отчетного доклада министра Самира Шарифова был подготовлен проект распоряжения Кабмина, отражающий в себе важные поручения по вопросам, вытекающим из совместного отчета минфина и Палаты по надзору над финансовыми рынками с соответствующими структурами.

В заключение заседания премьер-министр Новруз Мамедов дал соответствующие указания главам надлежащих структур.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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