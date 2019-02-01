Урегулирование карабахского конфликта откроет в первую очередь для населения Армении большие экономические возможности - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Пашинян должен понимать, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта откроет в первую очередь для населения Армении большие экономические возможности.

Об этом в пятницу сказала Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова премьера Армении Никола Пашиняна в рамках визита в Германию - "уступки азербайджанской стороны; приемлемость урегулирования конфликта для народов Нагорного Карабаха и Армении".

"В первую очередь хотела бы напомнить, что в результате конфликта именно Нагорный Карабах и семь прилегающих районов Азербайджана были оккупированы и около миллиона его населения подверглось этнической чистке и стало вынужденными переселенцами", - сказала Абдуллаева.

По ее словам, международные резолюции и документы, принятые в связи с конфликтом, в первую очередь четыре резолюции СБ ООН, требуют полного, немедленного и безоговорочного вывода войск армянских захватчиков с оккупированных территорий Азербайджана.

"Также хочу сказать, что во всех документах, принятых в связи с урегулированием конфликта, и предложениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ речь идет не о "народе", а о населении армянского и азербайджанского происхождения. В заключение хотела бы отметить, что Пашинян, как премьер-министр Армении, должен понимать, что урегулирование конфликта придаст импульс независимости Армении и в первую очередь создаст новое положение, которое откроет большие экономические возможности для населения Армении", - добавила глава пресс-службы МИД.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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