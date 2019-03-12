Президент Ильхам Алиев: Азербайджан позитивно воспринимает последнее заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в стране Эрла Д. Литценбергера, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Эрл Литценбергер обошел строй почетного караула.

Посол вручил свои верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Азербайджана побеседовал с послом.

Эрл Литценбергер выразил удовлетворение тем, что назначен послом в Азербайджан, и подчеркнул, что в период своей деятельности приложит все усилия для дальнейшего развития связей между двумя странами.

Президент Ильхам Алиев поздравил Эрла Литценбергера по случаю назначения послом в Азербайджане и выразил уверенность в том, что в период его деятельности в качестве посла двусторонние отношения между Азербайджаном и США будут еще более расширяться и развиваться.

Президент Ильхам Алиев и посол Эрл Литценбергер выразили удовлетворение высоким уровнем и успешным развитием азербайджано-американских связей.

Посол отметил, что вклад Азербайджана в миротворческую операцию в Афганистане живой силой, а также логистическая и транспортная поддержка в ходе этой операции высоко оцениваются правительством США.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам политических отношений, энергетической безопасности, торговли, демократического развития, было подчеркнуто значение развития связей в гуманитарной сфере, в том числе между людьми.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Президент Ильхам Алиев довел до внимания позицию Азербайджана по урегулированию конфликта, основанную на нормах и принципах международного права и справедливости. Глава государства отметил, что азербайджанская сторона позитивно воспринимает последнее заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе их мнения, связанные с невозможностью изменения формата переговоров.

Президент Ильхам Алиев и посол Эрл Литценбергер провели обмен мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и США и важности того, чтобы они охватывали больше сфер.

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