Ереван противоречит предложениям МГ ОБСЕ - эксперт

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван отказывается от формулы "мир в обмен на территории", сделанное на встрече главы кабмина с лидерами армянской диаспоры, противоречит предложениям сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как передаёт Trend об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заявил берлинский политолог Хайко Лангнер.

По словам эксперта, этот шаг направлен на саботирование работы трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе переговоров. "Неоднократные требования премьер-министра Армении Никола Пашиняна об изменении формата переговоров и включении в качестве прямой стороны переговоров сепаратистской "НКР", которая ни одним государством в мире не признается, должны быть отклонены. Они нацелены на то, чтобы придать армянской стороне структурный перевес в мирных переговорах и скрыть межгосударственный характер конфликта", - отметил политолог.

При этом он обратил внимание на то, что нагорно-карабахский конфликт является классическим межгосударственным конфликтом двух республик Южного Кавказа. "На протяжении более двух с половиной десятилетий регулярная армия Армении в сотрудничестве с военизированными формированиями из Нагорного Карабаха оккупировала почти одну пятую часть государственной территории Азербайджана в нарушение Устава ООН и международного права. Это исходная международно-правовая ситуация", - напомнил Лангнер.

"Недавнее заявление Пашиняна на встрече с лидерами армянской диаспоры о том, что Армения отказывается от формулы "мир в обмен на территории", находится в явном противоречии с предложениями сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые до сих пор были приняты Арменией, согласно которым оккупированные районы вокруг Нагорного Карабаха должны быть переданы Азербайджану и не должны быть привязаны к решению об окончательном статусе Нагорного Карабаха. Намерения сепаратистского режима в Нагорном Карабахе даже создать незаконные армянские поселения на этих оккупированных территориях являются столь же агрессивными, как и заявление главы Минобороны Армении Давида Тонояна о том, что военная стратегия Еревана должна основываться на атакующей войне против Азербайджана. Такими шагами мирному процессу может быть нанесен смертельный удар", - продолжил эксперт.

При этом политолог объяснил заявление Пашиняна стремлением премьера отвлечь внимание населения Армении от внутренних проблем, прежде всего, экономического характера. "Народ Армении подавляющим большинством избрал его (Никола Пашиняна – при ред) демократическим путем, чтобы улучшить катастрофическое социально-экономическое положение в стране, а не начать новую войну с Азербайджаном. Азербайджану следовало бы не поддаваться на провокации и, со своей стороны, воздерживаться от наступательных действий в контексте нынешнего крупного маневра азербайджанских вооруженных сил. В этом случае Азербайджан должен надеяться на более сильную политическую поддержку международного сообщества, поскольку теперь всем ясно, какая конфликтующая сторона выступает против необходимых мирных компромиссов", - заключил Хайко Лангнер.

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