Президент Ильхам Алиев утвердил Положение о едином интернет-портале госзакупок

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об утверждении Положения о едином интернет-портале государственных закупок.



Согласно указу, оператором единого интернет-портала государственных закупок установлено Государственное агентство по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком.



Кабмину поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с данным указом; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом, и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом, и в пятимесячный срок проинформировать об этом Президента Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.



Государственному агентству по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком совместно с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана поручено предпринять необходимые меры для организации работы, содержания и эффективного использования портала; в течение одного месяца представить Президенту Азербайджана предложения по финансированию расходов на содержание портала за счет средств государственного бюджета на основе принципа государственно-частного партнерства; совместно с Особой государственной службой охраны предпринять необходимые меры для обеспечения безопасности портала.



Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана поручено предпринять необходимые меры по интеграции портала в информационную систему «Электронное правительство».



Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом, и проинформировать Кабмин.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.