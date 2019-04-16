Президент Ильхам Алиев утвердил Положение о едином интернет-портале госзакупок

16 апреля 2019 17:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об утверждении Положения о едином интернет-портале государственных закупок.

Согласно указу, оператором единого интернет-портала государственных закупок установлено Государственное агентство по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком.

Кабмину поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с данным указом; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом, и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом, и в пятимесячный срок проинформировать об этом Президента Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Государственному агентству по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком совместно с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана поручено предпринять необходимые меры для организации работы, содержания и эффективного использования портала; в течение одного месяца представить Президенту Азербайджана предложения по финансированию расходов на содержание портала за счет средств государственного бюджета на основе принципа государственно-частного партнерства; совместно с Особой государственной службой охраны предпринять необходимые меры для обеспечения безопасности портала.

Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана поручено предпринять необходимые меры по интеграции портала в информационную систему «Электронное правительство».

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом, и проинформировать Кабмин.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Масаллинском районе
Политика 17:16
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что Собор Парижской Богоматери за короткий срок будет восстановлен и вновь возвращен человечеству
Политика 14:24
Президент Ильхам Алиев принял генсека Совета сотрудничества тюркоязычных государств
Политика 10:45
Президент Ильхам Алиев утвердил протокол ГУАМ в сфере борьбы с таможенными правонарушениями
Политика 15 апреля 22:37
Президент Азербайджана утвердил закон о правилах иcпользования Государственного герба
Политика 15 апреля 21:51
Президент Ильхам Алиев отменил указ об утверждении долгосрочной стратегии регулирования нефтяных и газовых доходов
Политика 15 апреля 21:41
Лента новостей
Рахмон назвал стратегическое партнерство с РФ бесспорным приоритетом политики Таджикистана
Центральная Азия 18:01
Обнародованы сроки завершения реконструкции завода по производству табака в Шеки
Бизнес 18:01
Жээнбеков встретился с Федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером
Центральная Азия 17:59
Иностранные инвестиции в Казахстан выросли
Бизнес 17:59
Ученые нашли в созвездии Лебедя "пятерку" из трех планет и двух звезд
В мире 17:51
Правящая партия Турции официально обратилась в ЦИК страны для проведения повторных выборов в Стамбуле
Турция 17:50
В Пакистане не менее 11 человек погибли в ДТП с микроавтобусом
В мире 17:45
Азербайджанский производитель шоколада нарастит объемы производства для экспорта в соседние страны
Бизнес 17:29
На госгранице Азербайджана и Армении состоится очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 17:25