Президент Ильхам Алиев: Созданная нами в последние годы современная транспортная инфраструктура уже превратила Азербайджан в важную транзитную страну (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Созданная нами в последние годы современная транспортная инфраструктура уже превратила Азербайджан в важную транзитную страну.

Об этом, в частности, сказал в четверг Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия V Всемирного форума по межкультурному диалогу, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"То есть, наша внешнеполитическая повестка дня построена на укреплении сотрудничества, партнерства и взаимной выгоде. Наша внешняя политика позволяет нам реализовать важные международные транспортные проекты. Без тесного сотрудничества с различными странами и партнерами осуществить данные проекты было бы невозможно. В последние годы наше экономическое развитие опирается на энергетические проекты. Вместе с соседями и партнерами мы смогли посредством разветвленной сети нефте- и газопроводов соединить Каспийское море с Черным морем, а также Каспий со Средиземным морем. А это означает обеспечение нашей энергетической безопасности, а также энергетической безопасности наших соседей и ряда стран мира. Сегодня мы активно работаем над реализацией Южного газового коридора. Это – проект, который реализуется уже в новых масштабах. Он соединяет 7 стран, создавая им возможность получать выгоду от проекта.

В последние 15 лет наша экономика входила в число самых стремительно развивающихся экономик. Мы осуществили важные реформы, что позволило нам улучшить бизнес-среду в стране и привлечь инвестиции. Согласно последнему отчету Doing Business Всемирного банка, Азербайджан занимает 25-е место в мире. В стране создана благоприятная бизнес-среда для иностранных инвестиций.

Мы работаем над стратегией сокращения внешнего долга. Он и так находится на низком уровне – составляет 19 процентов валового внутреннего продукта. В то же время мы работаем над диверсификацией экономики, полной ликвидацией бедности и безработицы. Это - важнейшие вопросы нашей повестки дня, потому что наше экономическое развитие способствует улучшению уровня жизни граждан. Пятнадцать лет назад уровень бедности населения составлял 50 процентов. Сегодня этот показатель находится на уровне 5-6 процентов", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что бедность, безработица, социальное неравенство и безграмотность – одни из источников радикализма и экстремизма.

"Азербайджан является очень активным партнером в борьбе с международным терроризмом, радикализмом и экстремизмом. Наряду с этим, мы пропагандируем в мире ценности исламской цивилизации. Мы проводим в различных странах мира многочисленные выставки и презентации, отражающие нашу культуру и культуру других мусульманских государств-партнеров.

Говоря о связях, хотел бы отметить транспортные проекты, участником которых является Азербайджан. Мы подходим к данным проектам не только как к транспортному сообщению. На самом деле эти проекты меняют атмосферу в регионе. Они создают широкий формат международного сотрудничества. Азербайджан расположен на древнем Шелковом пути. Созданная нами в последние годы современная транспортная инфраструктура уже превратила Азербайджан в важную транзитную страну. Без тесного сотрудничества с ближайшими соседями и другими партнерами мы не смогли бы стать транзитной страной. Для этого нужны соседи и партнеры", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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