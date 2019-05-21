Сона Алиева: Текущие процессы не сулят ничего хорошего Армении

БАКУ /Trend/ - В последние дни в Армении происходят интересные события. Бывший президент Роберт Кочарян, арестованный по инициативе премьер-министра Никола Пашиняна, был освобожден, и это не нравится последнему.

Об этом сказала Trend во вторник депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии "Ени Азербайджан" Сона Алиева.

По ее словам, Пашинян вновь созвал народ на улицы и заявил, что судебно-правовая система не работает: "Он сказал, что ему, правительству и народной власти не нужны “марионеточные” суды. Конечно же, Кочаряну недвусмысленно выражается поддержка России, и на свободе он представляет прямую угрозу власти Пашиняна. Все это факты, но противоречие заключается в том, что премьер-министр не способен привести в равновесие внутриполитические процессы, добиться прозрачности судов, правоохранительной системы и армии, привлечь сторонников. Он ведет себя, как озорной подросток, уличный ребенок. Вновь обещая цивильные ценности, демократию, справедливость и прозрачность, он выводит народ на улицы. Для чего? Конечно, чтобы сохранить свою власть".

Депутат отметила, что авторитет Кочаряна в стране и в армии ни для кого не секрет: "Властолюбец Пашинян ведет армянский народ к гражданскому противостоянию, но это не будет как в прошлый раз, подобием государственного переворота. Потому, что Кочарян - не только опытный политик, но и безжалостный преступник, у которого руки в крови азербайджанского и армянского народов. Кроме того, Пашинян не отдает себе отчета, что за последний год он не выполнил свои обещания, не смог сделать ничего значительного с точки зрения роста благосостояния народа.Он не понимает, что больше словами народ не накормишь. Им нужна реальная работа, качественная жизнь, государство, опирающееся на цивильные и гуманистические принципы. В любом случае, мы станем свидетелями итога этой игры. Но можно наперед сказать, что Армении все это ничего хорошего не сулит”.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: )

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