Глава МИД Ирана посетит Баку в ближайшие недели

28 мая 2019 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит Азербайджан в ближайшие недели, сказал Trend официальный представитель МИД страны Сайед Аббас Мусави.

«Визит министра иностранных дел в Баку стоит на повестке дня. Точная дата визита еще не определена. Возможно, поездка состоится в ближайшие недели», - сказал пресс-секретарь.

По словам Мусави, целью поездки является обсуждение двусторонних и региональных вопросов.

«Это новая инициатива Исламской Республики, и в целях укрепления двусторонних отношений мы собираемся начать переговоры с северными соседями Ирана. Кроме того, МИД Ирана в настоящее время находится в процессе переговоров с рядом азиатских стран об организации визита министра иностранных дел в эти страны», - сказал Мусави.

(Авторы: Ляман Зейналова, Сара Риази. Редактор: Хазар Ахундов)

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