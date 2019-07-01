Азербайджан очень толерантная страна - представитель Вьетнама

БАКУ /Trend/ - Вклад Азербайджана в защиту мировой культуры велик, сказал Trend вице-председатель Ханойского союза обществ дружбы Тран Нгиа Хоа в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку.

Вице-председатель Союза отметил, что мероприятие организовано на высоком уровне.

"Азербайджан очень толерантная страна. Здесь живут представители разных народов и культур", - сказал Хоа.

Вице-председатель Союза также отметил, что Азербайджан очень активная страна с древней культурой и историей.

Напомним, что в Баку продолжает работу 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В сессии участвуют высокопоставленные официальные лица стран-членов ЮНЕСКО, в том числе, премьеры, вице-премьеры многих стран, министры культуры, окружающей среды, туризма, в том числе, руководители международных организаций, главы совещательных органов ЮНЕСКО, постпредставители при ЮНЕСКО порядка 70 стран, а также специалисты в области по сферам архитектуры, наследия и окружающей среды.

В ходе бакинской сессии Комитета будут рассмотрены 36 из 42 предложений по внесению в список Всемирного наследия, в том числе, шесть природных, 28 культурных и двух смешанных (природных и культурных) памятников.

На повестку сессии вынесено слушание отчета по исполнению бюджета, предусмотренного на 2018-2019 годы, состоятся обсуждения по предложениям, связанным с бюджетом Фонда Всемирного наследия на 2020-2021 года. Запланированы также слушания совещательных органов, процесс номинации файлов, кандидатуры которых выдвинуты для включения в Список Всемирного наследия, будет проведено обсуждение по сохранению включенных в список памятников.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

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