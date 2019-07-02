В Баку чувствуешь себя в безопасности - российский эксперт

2 июля 2019 13:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку чувствуешь себя в безопасности, сказала Trend эксперт по сохранению культурного наследия Фонда "Охрана природного наследия" Нина Петухова, в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку.

Она отметила, что город находится в постоянном движении, в городе чувствуется специфическая энергетика.

«Баку идет вперед, стремительно развивается современная архитектура», - сказала эксперт.

Она также высоко оценила организацию мероприятия, сказав, что нигде не видит недостатков.

Напомним, что в Баку продолжается 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В сессии участвуют высокие официальные лица стран-членов ЮНЕСКО, в том числе, министры культуры, окружающей среды, туризма, в том числе, руководители международных организаций, главы совещательных органов ЮНЕСКО, постоянные представители при ЮНЕСКО порядка 70 стран, а также специалисты в сферах архитектуры, культурно-исторического наследия и окружающей среды.

В ходе бакинской сессии Комитета будут рассмотрены 36 из 42 предложений по внесению памятников в список Всемирного наследия, в том числе, шести природных, 28 культурных и двух смешанных (природных и культурных) памятников.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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