Азербайджан одна из значимых стран в Комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО - представитель Украины

3 июля 2019 11:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку проходит на высшем уровне, как и все мероприятия, проводящиеся в Баку, сказал Trend представитель украинской делегации Георгий Сельский.

Представитель Украины отметил, что Азербайджан одна из значимых стран в Комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Представитель украинской делегации также добавил, что принимая у себя это мероприятие, Азербайджан вносит важный вклад в вопрос охраны мирового культурного наследия.

Напомним, что в Баку продолжает работу 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В сессии участвуют высокие официальные лица стран-членов ЮНЕСКО, в том числе, министры культуры, окружающей среды, туризма, в том числе, руководители международных организаций, главы совещательных органов ЮНЕСКО, постпредставители при ЮНЕСКО порядка 70 стран, а также специалисты по сферам архитектуры, наследия и окружающей среды.

В ходе бакинской сессии Комитета будут рассмотрены 36 из 42 предложений по внесению в список Всемирного наследия, в том числе, шесть природных, 28 культурных и двух смешанных (природных и культурных) памятников.

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