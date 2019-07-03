Ирландский археолог: Сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку - одна из лучших

3 июля 2019 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проходящая в Баку сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО является одной из лучших по уровню организации, сказал Trend старший археолог министерство искусств, наследия и гэлтахтов Ирландии Эдвард Бурк.

«Я принимал участие во многих сессиях Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО и с уверенностью могу сказать, что проходящая в Баку сессия является одной из лучших», - сказал Бурк.

Старший археолог также отметил, то, что делает Азербайджан – это невероятно.

«Азербайджан небольшая страна с богатой историей и культурой и проводит такие крупномасштабные мероприятия на высшем уровне», - сказал Бурк.

Напомним, что в Баку продолжает работу 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В сессии участвуют высокие официальные лица стран-членов ЮНЕСКО, в том числе, министры культуры, окружающей среды, туризма, в том числе, руководители международных организаций, главы совещательных органов ЮНЕСКО, постпредставители при ЮНЕСКО порядка 70 стран, а также специалисты по сферам архитектуры, наследия и окружающей среды.

В ходе бакинской сессии Комитета будут рассмотрены 36 из 42 предложений по внесению в список Всемирного наследия, в том числе, шесть природных, 28 культурных и двух смешанных (природных и культурных) памятников.

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