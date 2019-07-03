Азербайджан - важный участник Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО - представитель Лаоса

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет очень важную роль в Комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО, сказал Trend наблюдатель из Лаосской Народно-Демократической Республики Вингкео Соксаватди в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку.

Наблюдатель отметил, что Азербайджан прикладывая большие усилия для осуществления работы комитета.

Соксаватди также отметил, что Азербайджан идеально сочетает в себе все лучшее, что есть на востоке и западе. Наблюдатель добавил, что, будучи представителем страны, не имеющей выход к морю, он и его делегация в восторге от побережья Каспийского моря.

Напомним, что в Баку продолжает работу 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В сессии участвуют высокие официальные лица стран-членов ЮНЕСКО, в том числе, министры культуры, окружающей среды, туризма, в том числе, руководители международных организаций, главы совещательных органов ЮНЕСКО, постпредставители при ЮНЕСКО порядка 70 стран, а также специалисты по сферам архитектуры, наследия и окружающей среды.

В ходе бакинской сессии Комитета будут рассмотрены 36 из 42 предложений по внесению в список Всемирного наследия, в том числе, шесть природных, 28 культурных и двух смешанных (природных и культурных) памятников.

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