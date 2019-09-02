МИД: Руководство Армении наносит серьёзный ущерб усилиям по урегулированию нагорно-карабахского конфликта мирным путём

БАКУ /Trend/ - Руководство Армении наносит серьёзный ущерб усилиям по урегулированию нагорно-карабахского конфликта мирным путём. Об этом, как передает в понедельник Trend, говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана.

"То, что премьер-министр и президент Армении поздравили марионеточный сепаратистский режим, созданный возглавляемым ими государством-агрессором на находящихся ныне под оккупацией вооружённых сил Армении территориях Азербайджана, с так называемым «днём независимости»,является явным и неприкрытым признанием агрессивной политики этой страны; посещение же, наряду с политическим руководством Армении, и главами её дипломатических представительств оккупированного Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и прилегающих к нему районов показывает, что страна-агрессор предпринимает попытки закрепить статус-кво, основанный на результатах политики агрессии, сопровождающейся грубым нарушением норм и принципов международного права, что наносит серьёзный ущерб усилиям по урегулированию конфликта мирным путём", - говорится в комментарии.

Отмечается, что недавние совершенно безосновательные заявления руководства Армении и предпринятые им шаги направлены на то, чтобы убедить себя и собственный народ в «оправданности» своих незаконных действий.

"В противном случае, как ещё можно охарактеризовать проведение «праздника независимости» на части международно признанных территорий Азербайджана, «независимость» которых не признана ни одним государством мира, а оккупация – осуждается в многочисленных документах и резолюциях, принятых мировым сообществом.

Армения, которая несёт ответственность за военную оккупацию международно признанных территорий Азербайджана и кровавую этническую чистку местного азербайджанского населения, а также за другие преступления против человечности, должна осознать, что эти земли вновь вернутся под контроль Азербайджана, и на них будет обеспечено совместное мирное сосуществование двух общин региона в условиях мира и безопасности. Иного решения конфликта не существует, и это прекрасно понимают посредники в лице сопредседателей Минской группы ОБСЕ и всё мировое сообщество", - говорится в комментарии пресс-службы МИД.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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